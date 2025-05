Guerra Ucraina-Russia i negoziati in diretta da oggi colloqui tra delegazioni di Mosca e Kiev assenti Putin e Zelensky

Da oggi, Istanbul diventa il palcoscenico dei negoziati tra le delegazioni di Mosca e Kiev, con l'assenza di Putin e Zelensky. In diretta, le ultime notizie sulla guerra ucraina-russa e gli aggiornamenti sui colloqui di pace. Segui con noi gli sviluppi di questa cruciale iniziativa diplomatica a partire dalle 9.

Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Ucraina e Russia e gli aggiornamenti sui colloqui di pace a Istanbul. Dalle 9 di oggi prendono vita i negoziati in Turchia. Assenti Putin e Zelensky, presenti però nutrite delegazioni da Kiev e Mosca.

Tv e media ucraini hanno riferito di esplosioni a Lutsk, nordovest del Paese,e a Dnipro, città dell'entroterra sul fiume Dnepr, nell'area centro-orientale.