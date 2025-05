Guerra Ucraina-Russia | i colloqui trilaterali con la Turchia cominceranno a Istanbul alle 11 | 30 italiane Il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan incontrano i capi delegazione di Mosca e Kiev

Guerra Ucraina-Russia: colloqui a Istanbul – Le ultime notizie di oggi, 16 maggio 2025. A oltre tre anni dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e a piĂą di due mesi dai primi negoziati indiretti mediati dagli Stati Uniti in Arabia Saudita, Mosca e Kiev tornano oggi a parlarsi a Istanbul, in Turchia, dopo il nulla di fatto ieri. Agli incontri, a cui parteciperanno anche due delegazioni di Turchia e Usa, non saranno presenti nĂ© il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nĂ© il leader del Cremlino Vladimir Putin e tantomeno Donald Trump, attualmente in visita in Medio Oriente. Ore 9:00 – Media: “I colloqui cominceranno alle 11:30 italiane” – I colloqui tra le delegazioni di Ucraina e Russia previsti da oggi a Istanbul, in Turchia, con la mediazione delle autoritĂ di Ankara e dei rappresentanti degli Stati Uniti cominceranno alle 12:30 ora locale (le 11:30 in Italia). 🔗Leggi su Tpi.it

