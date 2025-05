Guerra in Ucraina Trump Potrei chiamare Putin dobbiamo incontrarci

Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato di essere disposto a contattare il leader russo Vladimir Putin per discutere della guerra in Ucraina. Durante un'intervista a Washington, Trump ha sottolineato l'importanza di un incontro tra i due per cercare una soluzione al conflitto, evidenziando il suo approccio diretto alla diplomazia internazionale.

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che “potrebbe ” chiamare il presidente russo Vladimir Putin per discutere della fine della guerra russa in Ucraina. “Dobbiamo incontrarci. Ci incontreremo io e lui”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One in partenza da Abu Dhabi, secondo quanto rilancia l’emittente Cnn. “Penso che risolveremo il problema, o forse no, ma almeno lo sapremo. E se non lo risolveremo, sarĂ molto interessante”, ha osservato Trump, che giĂ ieri aveva detto che “i progressi nella risoluzione” del conflitto in Ucraina “dipendono” dalla sua capacitĂ di incontrare il presidente russo Vladimir Putin. “Non succederĂ nulla finchĂ© non incontreremo Putin”, aveva detto ieri ai giornalisti a bordo dell’aereo presidenziale in volo dal Qatar verso gli Emirati. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Guerra in Ucraina, Trump “Potrei chiamare Putin, dobbiamo incontrarci”

Cosa riportano altre fonti

Trump, potrei chiamare Putin, capire intenzioni su guerra

Da msn.com: Il presidente Donald Trump ha affermato, a bordo dell'Air Force One in partenza da Abu Dhabi, che "potrebbe" chiamare il presidente russo Vladimir Putin per discutere la fine della guerra russa in Ucr ...

Guerra in Ucraina, Trump “Potrei chiamare Putin, dobbiamo incontrarci”

msn.com scrive: WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che “potrebbe ” chiamare il presidente russo Vladimir Putin per discutere della fine della guerra russa in ...

Ucraina, Trump: “Potrei essere ai colloqui di Istanbul”

Si legge su msn.com: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare dei negoziati sulla guerra tra Russia e Ucraina, durante la sua visita a Doha. Secondo il presidente statunitense, Vladimir Putin non a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ultime notizie guerra Ucraina : primi attacchi a Lutsk

Tv e media ucraini hanno riferito di esplosioni a Lutsk, nordovest del Paese,e a Dnipro, cittĂ dell'entroterra sul fiume Dnepr, nell'area centro-orientale.