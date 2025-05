Guerra in Ucraina | non si prevede alcuna svolta nei colloqui di Istanbul

I colloqui di Istanbul sulla guerra in Ucraina non sembrano promettere progressi significativi, con l'assenza dei leader di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Le tensioni continuano a persistere, mentre gli inviati dei due paesi si preparano a discutere la situazione attuale e le prospettive di pace, senza nuove speranze in vista.

Non si prevede alcuna svolta nei colloqui di Istanbul sulla fine della guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello russo Vladimir Putin non saranno presenti. Guerra in Ucraina: non si prevede alcuna svolta nei colloqui Questa mattina si terranno i negoziati tra gli inviati ucraini e russi a Istanbul. Non si prevede . 🔗Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Guerra in Ucraina: non si prevede alcuna svolta nei colloqui di Istanbul

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Economia russa, la pace fa paura: ecco perché a Putin conviene continuare la guerra in Ucraina

Da ilgazzettino.it: La Russia continua a combattere, e mostra di poterlo fare ancora a lungo. Nonostante le sanzioni e perdite militari, il Cremlino ha adattato il sistema politico, economico e sociale a uno stato ...

Guerra Ucraina, la Russia non annuncia ancora chi andrà a Istanbul. Cremlino a Macron: «Armi nucleari non aiuteranno sicurezza»

Riporta ilmessaggero.it: Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato che spingerà Vladimir Putin in persona a partecipare ai negoziati con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...

Guerra Ucraina, Zelensky: «Pronti a ogni formato di negoziato». Ma Putin non scioglie dubbio se sarà a Istanbul

Segnala ilgazzettino.it: Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato che spingerà Vladimir Putin in persona a partecipare ai negoziati con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ultime notizie guerra Ucraina : primi attacchi a Lutsk

Tv e media ucraini hanno riferito di esplosioni a Lutsk, nordovest del Paese,e a Dnipro, città dell'entroterra sul fiume Dnepr, nell'area centro-orientale.