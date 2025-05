Guerra in Ucraina Meloni assente dal vertice | Noi contrari a invio di truppe | Macron | Non ne abbiamo mai parlato

La guerra in Ucraina continua a intensificarsi, con Giorgia Meloni assente dal vertice decisivo. L'Italia si oppone all'invio di truppe, mentre Macron afferma di non aver mai affrontato il tema. A Istanbul, i colloqui si chiudono con Mosca che definisce "inaccettabili" le proposte ucraine. Intanto, Donald Trump esprime l'intenzione di contattare Putin per chiarire le sue vere intenzioni.

Chiuso il primo round di colloqui a Istanbul, per Kiev da Mosca "proposte inaccettabili" Il presidente Usa Donald Trump: "Voglio chiamare Putin per capire le sue vere intenzioni" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato"

Guerra Ucraina, summit tra Zelensky e i volenterosi: Meloni assente. La premier: «Mancata partecipazione? Italia non disponibile a invio truppe»

L'inizio dei colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina a Istanbul riparte oggi alle 10 ora locale (le 9 l'ora italiana), ha annunciato il capo dei negoziatori russi

Vertice dei volenterosi, Meloni assente: "Non siamo disponibili all'invio di truppe"

Giorgia Meloni non ha preso parte al vertice dei volenterosi, organizzato a Tirana, a sostegno dell'Ucraina.

Meloni: Assenti a riunioni "volenterosi"? Non mandiamo truppe, non ha senso esserci siamo seri

"L'Italia ha da tempo dichiarato che non è disponibile a inviare truppe in Ucraina e non avrebbe senso partecipare a formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilità"

Ultime notizie guerra Ucraina : primi attacchi a Lutsk

Tv e media ucraini hanno riferito di esplosioni a Lutsk, nordovest del Paese,e a Dnipro, città dell'entroterra sul fiume Dnepr, nell'area centro-orientale.