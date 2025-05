Budapest – Il 9 maggio la SBU, i servizi di sicurezza ucraini, hanno denunciato la scoperta di un presunto network di spie ungheresi attive in Transcarpazia. Come riportato inizialmente dai media ucraini, due ex soldati di Kiev sarebbero stati arrestati con l’accusa di tradimento e di aver fornito a Budapest informazioni sensibili sulle difese ucraine nella regione, oltre ad avere chiesto ad alcuni cittadini come avrebbero accolto l’ingresso di truppe magiare nell’oblast’ della Transcarpazia. La notizia arriva in un momento ancora più delicato per le relazioni dell’Ungheria con l’intera regione centro-orientale dell’Europa, ossia in seguito alla pubblicazione di una registrazione nella quale Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ministro della Difesa del Governo Orbán, parlava della necessità di incrementare ulteriormente le spese militari per entrare nella “fase zero del percorso di guerra”. 🔗Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Guerra di spie in Ungheria, Orban all’attacco delle opposizioni