Quello di Doppelg√§nger,¬†cio√® la rete di¬†disinformazione russa che opera in Europa dal 2022 e che clona siti¬†autorevoli per diffondere propaganda pro Mosca, potrebbe essere solo un capitolo di una¬†guerra informativa digitale ben pi√Ļ vasta e¬†preoccupante. Lo riporta l'Adnkronos, citando il report pubblicato dalla Lund University e dalla Psychological defence agency (due istituzioni svedesi) che fa crollare la narrazione finora diffusa:¬†Doppelg√§nger "non √® un'operazione autonoma, ma una delle tante tecniche usate dalla¬†Social design agency (Sda)",¬†il principale contractor del Cremlino nel conflitto informativo.¬† ¬† ¬† Il "vero cuore dell'influenza russa contemporanea", si legge, "non risiede pi√Ļ nei media statali come Sputnik o Rt, ma in un ecosistema fluido di aziende private, organizzazioni no-profit e agenzie creative che agiscono su incarico diretto dell'amministrazione presidenziale russa" e su cui Mosca "ha investito oltre 600 milioni di euro l'anno". 🔗Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guerra di disinformazione russa: l'ecosistema con cui Mosca "destabilizza" le democrazie