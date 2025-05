Gucci sfila la collezione Cruise 2026 | la maison torna a Firenze tra archeologia emotiva e rinascita stilistica

Gucci svela la collezione Cruise 2026 a Firenze, tornando alle radici dell'archeologia emotiva e della rinascita stilistica. In un'atmosfera di raffinato romanticismo, Palazzo Settimanni si trasforma in un palcoscenico dove passato e futuro si intrecciano, dando vita a un'interpretazione innovativa della tradizione tessile e delle visioni artistiche contemporanee.

Nella culla del Rinascimento è andato in scena un atto di rifondazione estetica, trasformando Palazzo Settimanni in un teatro di memorie tessili e visioni future 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gucci, sfila la collezione Cruise 2026: la maison torna a Firenze tra archeologia emotiva e rinascita stilistica

