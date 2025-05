Gucci Cruise 2026 a Piazza Santo Spirito | blocchi proteste e star internazionali

La Gucci Cruise 2026 si svolge a Piazza Santo Spirito, nel cuore di Firenze, suscitando non poche polemiche tra i toscani. L'installazione di blocchi per la sicurezza ha generato proteste tra la popolazione, mentre star internazionali hanno affollato l'evento, attirando l'attenzione e il malcontento nella storica cornice dell'Oltrarno.

I toscani sono noti per il loro spirito combattivo, come dimostrato dalle polemiche sorte a Piazza Santo Spirito nel cuore dell’Oltrarno fiorentino. La recente sfilata esclusiva di Gucci ha visto l’installazione di transenne che hanno impedito l’accesso all’area, provocando reazioni da parte di passanti e abitanti della zona. Disposizioni e proteste cittadine Le misure adottate . L'articolo Gucci Cruise 2026 a Piazza Santo Spirito: blocchi, proteste e star internazionali è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Gucci Cruise 2026 a Piazza Santo Spirito: blocchi, proteste e star internazionali

