Guariento in Musica il concerto alla Reggia dei Carraresi

La Reggia Carrarese invita cittadini e visitatori a un'esperienza unica con "Guariento in Musica", in programma domenica 25 maggio 2025 alle 10:30. Questa mattinata di arricchimento culturale e scoperta celebrerà uno dei capolavori della storia padovana, offrendo un affascinante connubio tra arte e musica. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della cultura!

La Reggia Carrarese apre le sue porte alla cittadinanza e a tutti i visitatori, offrendo una nuova occasione di arricchimento e di scoperta di uno dei capolavori della storia padovana, domenica 25 maggio 2025 alle ore 10:30 con l’evento Guariento in Musica. La mattinata inizierà con un momento. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Guariento in Musica", il concerto alla Reggia dei Carraresi

Potrebbe interessarti su Zazoom

JUST DANCE CELEBRA I 400 ANNI DELLA REGGIA DI VERSAILLES

Nell’edizione 2024 del videogioco, una coreografia speciale rende omaggio al sito dell’UNESCO. Il nuovo capitolo dell’intramontabile serie dedicata al ballo ritorna con 40 nuovi brani inediti e tante modalità innovative.