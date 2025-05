Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori | Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo

Guardalà, giornalista, ha espresso un futuro particolarmente distante dalla Juve per due prestiti e dei dubbi su questo calciatore. Intervenuto nel corso della programmazione di Sky Sport 24, Giovanni Guardalà ha fatto il punto su tre giocatori figuranti nella rosa della Juventus: Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic e Renato Veiga. Ecco le sue parole. PAROLE – « Kolo Muani è in prestito secco dal Psg, esattamente come Conceicao che aveva iniziato benissimo, ma che è un po’ calato nell’ultimo periodo. Adesso non parte nemmeno più da titolare, pertanto è difficile che venga riscattato: l’ammontare richiesto è particolarmente alto. Stesso discorso per Veiga che rientrerà al Chelsea. Potremmo raccontare un mercato fatto di tanti giocatori in arrivo oltre alle varie partenze. Poi c’è sempre un punto interrogativo legato a Vlahovic: attualmente la situazione è in stand-by proprio perché non si sa ancora se la Juventus disputerà o meno la Champions League e quello fa tutta la differenza al mondo, anche in chiave mercato ». 🔗Leggi su Juventusnews24.com

