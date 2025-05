Incendi raddoppiati in un anno, con zone come Casal Lumbroso, Ponte Galeria, Santa Maria di Galeria e La Pisana colpite in modo ricorrente. Il 2024 ha fatto registrare numeri da bollettino di guerra sul fronte dei roghi: 760 gli episodi registrati, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. 🔗Leggi su Romatoday.it

Gualtieri firma l'ordinanza antincendio: rafforzati gli obblighi per i privati