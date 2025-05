GTA 6 è il gioco più complesso di sempre | lo sviluppo è partito nel 2018 ed il budget è di $1 miliardo

GTA 6 non sarà solo il capitolo più atteso della saga Rockstar Games, ma anche il videogioco più costoso e complesso della storia dell’industria. A confermarlo è Take-Two Interactive, la casa madre dello studio, che nel suo ultimo report finanziario ha stimato un costo di sviluppo di circa 1 miliardo di dollari. Un investimento colossale, giustificato da un’ambizione senza precedenti: creare l’esperienza interattiva più rivoluzionaria mai vista. Grazie ad IGN scopriamo che lo sviluppo di Grand Theft Aito 6 è iniziato in forma embrionale subito dopo il lancio di Red Dead Redemption 2 nel 2018, per poi entrare pienamente nel vivo nel 2020. Questo significa che, al momento del lancio previsto per maggio 2026, il ciclo produttivo avrà richiesto almeno otto anni di lavoro. Take-Two ha sottolineato che concedere a Rockstar più tempo per perfezionare un progetto di questa portata è stato ritenuto un “investimento necessario e giustificato”. 🔗Leggi su Game-experience.it

