Grosseto corriere scomparso sull’Amiata | tre uomini a processo per l’omicidio di Del Rio

Grosseto si prepara a un processo che scuote la comunità: tre uomini sono stati rinviati a giudizio per l'omicidio del corriere argentino Nicolas Matias Del Rio, scomparso sull'Amiata. Accusati di rapina e occultamento del cadavere, affronteranno la corte di Assise in un caso che ha suscitato grande attenzione e indignazione.

Sono tre le persone rinviate a giudizio e che andranno a processo davanti alla corte di Assise di Grosseto per la rapina, l'uccisione e l'occultamento del cadavere del corriere argentino Nicolas Matias Del Rio, 40 anni L'articolo Grosseto, corriere scomparso sull’Amiata: tre uomini a processo per l’omicidio di Del Rio proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Grosseto, corriere scomparso sull’Amiata: tre uomini a processo per l’omicidio di Del Rio

Su questo argomento da altre fonti

In tre a processo per il corriere che scomparve sull'Amiata

gonews.it scrive: In tre a processo davanti alla corte di assise di Grosseto per la morte di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino di 40 anni residente ad Abbadia ...

Corriere sequestrato e poi ucciso per le borse firmate: 3 a processo per omicidio

Scrive msn.com: Accadde sull’Amiata. Prima udienza in Assise il 9 luglio. Le persone alla sbarra dovranno rispondere anche di rapina, incendio e occultamento di cadavere. Gli avvocati avena chiesto l’Abbreviato ma il ...

Corriere scomparso in zona Amiata, tre a processo per omicidio

Si legge su msn.com: (ANSA) - GROSSETO, 16 MAG - Tre uomini saranno processati davanti alla corte di assise di Grosseto per la rapina, l'uccisione e l'occultamento del cadavere del corriere argentino Nicolas Matias Del Ri ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le Stelle dell'e-commerce del Corriere della Sera premia 500 negozi online

Nel dinamico e sempre più competitivo mondo dell'e-commerce, l'iniziativa "Le Stelle dell'E-commerce" del Corriere della Sera ha scelto di premiare i negozi online che eccellono in Italia.