Grimaldi Anmco | Terapia di precisione per cure mirate in cardiologia

Grimaldi Anmco presenta innovazioni nella terapia di precisione per la cardiologia. Con l'obiettivo di sviluppare trattamenti mirati e percorsi diagnostici accurati, si apre la possibilità di intervenire in modo specifico e efficace sulle patologie cardiovascolari, migliorando così la cura e la qualità della vita dei pazienti.

"Mettere a punto tutte le nuove terapie in ambito cardiovascolare, ma anche i giusti percorsi diagnostici per arrivare alla definizione più precisa possibile della patologia. Oggi abbiamo la possibilità di una terapia di precisione quindi, individuata correttamente la patologia, possiamo fare delle terapie molto mirate e molto precise". Così Massimo Grimaldi, presidente nazionale.

Grimaldi (Anmco): "Terapia di precisione per cure mirate in cardiologia"

