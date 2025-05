Grimaldi Anmco | Terapia di precisione per cure mirate in cardiologia

Grimaldi ANMCO promuove la terapia di precisione in cardiologia, mirata a sviluppare approcci terapeutici innovativi e percorsi diagnostici accurati. Questa metodologia consente di definire in modo preciso le patologie cardiovascolari, garantendo cure personalizzate e più efficaci per ogni paziente, migliorando così gli esiti clinici e la qualità della vita.

(Adnkronos) – "Mettere a punto tutte le nuove terapie in ambito cardiovascolare, ma anche i giusti percorsi diagnostici per arrivare alla definizione più precisa possibile della patologia. Oggi abbiamo la possibilità di una terapia di precisione quindi, individuata correttamente la patologia, possiamo fare delle terapie molto mirate e molto precise". Così Massimo Grimaldi, presidente nazionale . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

