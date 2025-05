All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. In questi giorni, lo sappiamo bene, Lorenzo Musetti sta calcando la terra battuta degli Internazionali BNL d'Italia. È riuscito a battere il suo avversario, Alexander Zvrev per 7-6 6-4 nei quarti di finale, il che è davvero impressionante, e ora è pronto per la sfida contro Alcaraz in semifinale. Ma la cosa più impressionante è che sta facendo tutto questo indossando un kit molto semplice e molto leggero della collaborazione A.P.C. x Asics. Il set, in bianco e in blu Midnight, è composto da una t-shirt senza maniche - alias la canotta di cui abbiamo ampiamente trattato già dai match di Madrid - e da un paio di pantaloncini da ginnastica decisamente corti, il tutto realizzato in un tessuto elasticizzato. 🔗Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Grazie al nuovo kit di Lorenzo Musetti il tennis è tornato finalmente a essere eccitante, in tutti i sensi