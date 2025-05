Grave incidente in A1 | muore una docente dell’istituto comprensivo di Lizzanello

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Lizzanello, portando alla morte della docente Antonella Danese, dell'Istituto comprensivo statale "C. De Giorgi". L' incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo l'autostrada A1, tra Fiorenzuola e Fidenza, lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi e studenti.

PIACENZA – Una docente dell’Istituto comprensivo statale “C.De Giorgi” di Lizzanello è deceduta in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, lungo la corsia Sud dell’autostrada A1 tra Fiorenzuola e Fidenza, al chilometro 73. L’auto sulla quale viaggiava Antonella Danese. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Grave incidente in A1: muore una docente dell’istituto comprensivo di Lizzanello

Approfondimenti da altre fonti

Grave incidente in A1: muore una docente dell’istituto comprensivo di Lizzanello

Si legge su lecceprima.it: La donna, di Castri di Lecce, era in uno dei quattro veicoli coinvolti in un violento tamponamento sulla corsia Sud, tra Fiorenzuola e Fidenza. Il dolore della comunità scolastica nella quale operava ...

Muore in un incidente in A1 Antonella Danese, insegnante salentina: viaggiava con la famiglia verso Milano

Secondo 41esimoparallelo.it: Grave incidente sull’A1 tra Parma e Piacenza: muore Antonella Danese, insegnante salentina di 57 anni. Viaggiava con la famiglia verso Milano ...

Tragico tamponamento in autostrada, muore una donna

Scrive ilpiacenza.it: Poco dopo l’incidente che si è verificato nella corsia nord dell'autostrada A1 tra Fiorenzuola e Fidenza nel tardo pomeriggio di giovedì 15 maggio, un altro grave incidente è avvenuto quasi contempora ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Arisa nuova docente di Amici : Ho fatto due volte il provino

La cantante Arisa è la nuova docente della scuola di “Amici”, il talent di Maria De Filippi. La partecipazione nella vesti di professore di canto ad “ Amici ” è un sogno, Arisa durante l’adolescenza ha provato per due volte ad entrare nel programma.