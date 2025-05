Grave incidente auto-moto a Rovello Porro due feriti | uno è in condizioni critiche

Oggi pomeriggio, venerdì 16 maggio 2025, un grave incidente stradale ha avuto luogo a Rovello Porro, coinvolgendo un'auto e una moto in via Dante Alighieri. Due uomini sono rimasti feriti, con uno di essi in condizioni critiche. L’emergenza ha richiesto l'intervento di diversi mezzi di soccorso per gestire la situazione.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio 2025, a Rovello Porro. Intorno alle ore 16.50, in via Dante Alighieri, due uomini sono rimasti feriti in seguito a un violento impatto tra un'auto e una moto che ha richiesto l’intervento di numerosi mezzi di soccorso. Le. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Grave incidente auto-moto a Rovello Porro, due feriti: uno è in condizioni critiche

Rovello Porro, scontro tra un’auto e una moto, grave un uomo di 44 anni

Riporta espansionetv.it: Grave incidente poco prima delle 17 a Rovello Porro. Un’auto e una moto si sono scontrate, per cause ancora da ...

Rovello, auto contro moto, grave un uomo di 44 anni

Scrive laprovinciadicomo.it: Pauroso incidente nel pomeriggio di venerdì 16 maggio, poco prima delle 17, sulla provinciale numero 30 che collega Rovello Porro a Saronno. Una motocicletta si è scontrata con una macchina ed è ...

