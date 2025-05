Grave incidente ad Arezzo | scontro tra furgone portavalori e auto all’incrocio del Gavardello

Oggi, venerdì pomeriggio, un grave incidente stradale ha coinvolto un furgone portavalori e un’auto all’incrocio tra via del Gavardello e via del Mulinaccio, ad Arezzo. L'impatto ha provocato il ferimento di quattro persone, richiedendo l'intervento immediato di numerosi mezzi di emergenza per prestare soccorso e mettere in sicurezza la zona.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì, alle ore 16:33 all’incrocio tra via del Gavardello e via del Mulinaccio, ad Arezzo. A scontrarsi sono stati un furgone portavalori e un’autovettura, causando il ferimento di quattro persone. Sul posto sono intervenuti tempestivamente numerosi mezzi di soccorso: un’auto infermierizzata, le ambulanze BLSD della Misericordia di Arezzo, della Croce Rossa Italiana di Arezzo e della Croce Bianca di Arezzo. Presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. Il bilancio è pesante: un uomo di 41 anni e una donna di 46 anni sono stati trasportati in codice rosso al Pronto Soccorso di Arezzo, in condizioni gravi. Altri due uomini, di 50 e 34 anni, sono stati invece trasportati in codice giallo sempre all’ospedale cittadino. 🔗Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Grave incidente ad Arezzo: scontro tra furgone portavalori e auto all’incrocio del Gavardello

Cosa riportano altre fonti

Scontro fra un portavalori e un'auto ad Arezzo: 4 feriti, due sono gravi

Riporta msn.com: AREZZO - Scontro all'incrocio fra un furgone portavalori e un'auto ad Arezzo. Quattro i feriti, di cui due gravi, nell'incidente fra via del Gavardello e via del Mulinaccio per cui è stato necessario ...

Scontro violentissimo a Vitiano, grave motociclista di 56 anni

msn.com scrive: L’impatto è avvenuto lungo la strada regionale 142. E’ stato necessario richiedere l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per trasportare il 56enne all’ospedale di Siena ...

Incidente in A1, in direzione Arezzo: camion perde il materiale trasportato. 4 chilometri di coda

Riporta valdarnopost.it: Incidente in autostrada, tra Valdarno e Arezzo subito dopo la galleria della Crocina. Per cause ancora in via di accertamento un camion ha perso alcune parti del materiale che stava trasportando, un p ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incidente Funivia, freno non funzionante : Il bimbo di 5 anni resta grave

Domenica 23 maggio 2021 intorno alle 12:30 una cabina della Funivia che collega la città di Stresa, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, con il Monte Mottarone è caduta trasportando 15 persone: 14 sono morte (13 sul luogo dell' Incidente, mentre un 9 anni -vecchio ragazzo dopo essere stato trasferito all'ospedale di Torino).