Multa salatissima, da 380 euro, per una semplice grattatina per un errore fatto dall’intelligenza artificiale. Un gesto banale, istintivo e completamente innocente ha trasformato un automobilista olandese in un “colpevole” di infrazione al codice della strada. È la storia di Tim Hanssen, che mentre guidava lungo l’autostrada A2 nei pressi di Weert, si è grattato la testa con la mano destra. Nulla di strano, se non fosse che proprio in quel momento è stato immortalato da una telecamera dotata di intelligenza artificiale, la quale ha erroneamente identificato il gesto come l’uso del cellulare alla guida. Il risultato? Una multa da 380 euro. In Olanda, le autorità hanno adottato da tempo le cosiddette telecamere Monocam, strumenti sofisticati capaci di operare in ogni condizione climatica e in diverse ore del giorno. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - “Grattatina” in auto, da oggi ti costa 380€ | Tutta colpa dell’intelligenza artificiale: ti spiavano e non lo sapevi