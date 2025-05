Grandi eventi in piazza della Vittoria | progetto da 830mila euro per ospitare fino a 30mila persone

Piazza della Vittoria si prepara a diventare il fulcro di grandi eventi, grazie a un progetto da 830mila euro. Con la capacità di ospitare fino a 30mila persone, la piazza sarà il palcoscenico ideale per concerti, spettacoli e manifestazioni, un'iniziativa volta a rivitalizzare la cultura e il coinvolgimento della comunità .

Maxi concerti, spettacoli, manifestazioni e altri eventi aperti fino a 30mila spettatori in piazza della Vittoria: questo prevede il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato venerdì mattina dalla giunta. Lavori per adeguare l'area che costerebbero circa 830mila euro e che, secondo le. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Grandi eventi in piazza della Vittoria: progetto da 830mila euro per ospitare fino a 30mila persone

