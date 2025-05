Grande Fratello Amanda Lecciso su Iago Garcia | È scappato in Spagna spero torni da me

Dopo il Grande Fratello, Amanda Lecciso riflette sul legame con l'attore spagnolo Iago Garcia, recentemente fuggito in Spagna. Nonostante la distanza, Amanda spera in un suo ritorno, sottolineando la forte connessione che li unisce, anche se al momento non si parla di una relazione. I due sembrano sempre più affiatati dopo la loro conoscenza nel reality.

Dopo il Grande Fratello, Amanda Lecciso parla del legame che si è creato con l'attore spagnolo, ribadendo che tra loro, per il momento, esiste solo una forte connessione. Amanda Lecciso e Iago Garcia sembrano sempre più affiatati dopo essersi conosciuti nell'ultima edizione del Grande Fratello. I due ex concorrenti, infatti, hanno continuato a frequentarsi anche fuori dalla Casa, attirando la curiosità dei fan e dei media. A parlare del loro rapporto è stata proprio Amanda, ospite de La Volta Buona, il talk pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Appena entrata in studio, la cognata di Al Bano è stata colta alla sprovvista dalla conduttrice partenopea, che ha paragonato lei e Iago a una delle coppie più celebri nate nella Casa più spiata d'Italia: Cecilia Rodriguez e . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Amanda Lecciso su Iago Garcia: "È scappato in Spagna, spero torni da me"

