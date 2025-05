Grande attesa a Cagliari | il 19 maggio arriva Nave Amerigo Vespucci

Grande attesa a Cagliari per l'arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci il 19 maggio. Dopo un trionfale Tour Mondiale, la storica imbarcazione è ora impegnata nel Tour Mediterraneo, che comprende 18 tappe e si concluderà a Genova il 10 giugno, in occasione della Giornata della Marina Militare. La città si prepara a festeggiarne la visita.

Milano, 16 mag. (askanews) – Nave Amerigo Vespucci, dopo il successo del Tour Mondiale, è ora impegnata nel Tour Mediterraneo che toccherà complessivamente 18 tappe e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Marina Militare. La 14esima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci sarà, dal 19 al 22 maggio, a Cagliari presso la Banchina Ichnusa. Nave Amerigo Vespucci arriverà a Cagliari nella tarda sera di lunedì 19 maggio dopo aver veleggiato nel Golfo di Cagliari insieme con Luna Rossa, l’imbarcazione vincitrice della Unicredit Youth America’s Cup, e ripartirà dal capoluogo sardo giovedì 22 maggio nelle prime ore della mattinata. Al suo arrivo Nave Amerigo Vespucci sarà accolta dalla Cerimonia di Benvenuto alla quale prenderanno parte le autorità civili e militari. 🔗Leggi su Ildenaro.it

