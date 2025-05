Graduatorie ATA 24 mesi come evitare errori nella domanda? I consigli pratici per non sbagliare QUESTION TIME con Mileto LIVE Venerdì 16 maggio alle 14 | 30

Scopri come evitare errori nella domanda per le graduatorie ATA 24 mesi! Unisciti a Mileto in un question time live venerdì 16 maggio alle 14:30 per ricevere consigli pratici e assicurarti un'inserimento corretto. Hai tempo fino al 19 maggio per presentare la tua domanda e aprire le porte a opportunità lavorative nel settore scolastico.

C’è tempo fino al 19 maggio per presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, uno strumento fondamentale per chi punta a ottenere un contratto a tempo indeterminato o determinato come personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi, come evitare errori nella domanda? I consigli pratici per non sbagliare. QUESTION TIME con Mileto. LIVE Venerdì 16 maggio alle 14:30 . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

