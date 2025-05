Gp Imola Piastri davanti a tutti nelle libere Hamilton quinto

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Emilia Romagna, Oscar Piastri ha conquistato il miglior tempo con 1.16.545, posizionandosi davanti al compagno di squadra Lando Norris e alla Williams. Lewis Hamilton ha chiuso il turno in quinta posizione, mentre il 24enne australiano continua a brillare come leader del mondiale piloti.

(Adnkronos) – La McLaren di Oscar Piastri ha messo a segno il miglior tempo, 1.16.545, nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Emilia Romagna di F1. Il 24enne australiano, leader del mondiale piloti, si è piazzato davanti al compagno di squadra Lando Norris e alla Williams dello spagnolo Carlos Sainz. Quarta la Mercedes . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Prove Libere 1: McLaren subito al comando a Imola con Piastri davanti a Norris, Hamilton 5° con la Ferrari

F1 - Gruppo compatto nella prima sessione di prove libere del GP dell'Emilia Romagna. Le McLaren di Piastri e Norris si confermano al comando, ma i primi 6 dell ...

GP Emilia-Romagna, FP1: due McLaren davanti, Hamilton 5°, 12° Leclerc

Il leader del campionato Piastri ha fissato il riferimento delle FP1 in 1'16"545, 32 millesimi più veloce del compagno di squadra Norris. Vicinissimi Sainz e Russell, a mezzo decimo di ritardo: Carlos ...

F1, Gp Imola diretta prove libere LIVE: Leclerc in pista regolarmente, con Hamilton per scuotere la Ferrari

La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Emilia Romagna, settima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Imola con Hamilton e Leclerc a caccia del riscartto Ferrari ...

