Gozzano Strade sempre più pericolose

Basta fare un giro per le vie di Gozzano per rendersi conto di una situazione insostenibile: le strade del paese versano in condizioni disastrose. Buche, avvallamenti e tratti di asfalto rovinato compromettono la sicurezza di pedoni e guidatori, sollevando gravi preoccupazioni per la comunità e la necessità di interventi urgenti.

