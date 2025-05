Governo convoca sindacati su ex Ilva il 21 maggio

Il Governo ha ufficialmente convocato i sindacati metalmeccanici per mercoledì 21 maggio alle 11.30 a Palazzo Chigi. L'incontro, che si svolgerà nella Sala Verde, è volto a fornire un aggiornamento sulla situazione del Gruppo Acciaierie d'Italia, noto in precedenza come ex Ilva. Attese importanti discussioni sul futuro della storica acciaieria.

