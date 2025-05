Google rilascia per tutti il nuovo mini player di YouTube per Android

Google ha appena lanciato il nuovo mini player di YouTube per Android, disponibile per tutti gli utenti. Questa funzionalità promette di migliorare l'esperienza di visione, rendendo più semplice e intuitivo l'accesso ai contenuti. Scopriamo insieme tutte le novità e i dettagli di questa attesa aggiornamento!

Arriva anche sul canale stabile il nuovo mini player di YouTube per Android. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google rilascia per tutti il nuovo mini player di YouTube per Android proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google rilascia per tutti il nuovo mini player di YouTube per Android

