I migliori golfisti del panorama internazionale danno il via ad uno dei quattro Major stagionale. Spazio infatti al PGA Championship (montepremi 18,5 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1916 ed organizzato in coabitazione tra PGA Tour, Tour europeo e Japan Golf Tour. Al termine della prima tornata guida a sorpresa Jhonattan Vegas. Il quarantenne venezuelano sigla un round da -7 (64 colpi) piazzando 9 birdie e 2 bogey. Per il sudamericano due lunghezze di margine sui suoi più immediati inseguitori che portano il nome dell’americano Ryan Gerard e dell’australiano Cam Davis. Quarta posizione con lo score di -4 per gli inglesi Aaron Rai e Luke Donald, il tedesco Stephan Jaeger, l’americano Ale Smalley ed il neozelandese Ryan Fox. Classifica chiaramente cortissima con circa 60 golfisti racchiusi in 7 colpi al termine della prima tornata. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Jhonattan Vegas sorprende e balza al comando del PGA Championship dopo il primo round