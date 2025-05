Gli USA approvano la vendita di missili alla Turchia

Gli Stati Uniti hanno dato il via libera alla vendita di missili alla Turchia, segnando un passo significativo nelle relazioni tra le due nazioni. Tuttavia, l'accordo deve ancora ricevere l'approvazione del Congresso. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mira a distendere le tensioni esistenti con Washington in un contesto geopolitico complesso.

Gli USA hanno approvato la vendita di missili per un valore di 304 milioni.

