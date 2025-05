Gli stipendi degli oss scendono a 1 000 euro scoppia il caos in casa di riposo

Gli stipendi degli operatori socio-sanitari (OSS) nella casa di riposo di Cordenons scendono a 1.000 euro, scatenando una crisi senza precedenti. Il 15 maggio, il personale è entrato in sciopero "bianco", mantenendo solo i servizi essenziali. La situazione ha allarmato i familiari degli ospiti, che hanno iniziato a richiamare alla responsabilità la direzione della struttura.

È scoppiato il caos alla casa di riposo di Cordenons. Il picco più alto di tensione si è registrato il 15 maggio quando il personale socio sanitario della struttura è entrato in sciopero, uno sciopero "bianco", garantendo solo i servizi essenziali. Alcuni familiari degli ospiti hanno chiamato. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Gli stipendi degli oss scendono a 1.000 euro, scoppia il caos in casa di riposo

Potrebbe interessarti su Zazoom

LA FAMIGLIA ADDAMS: CAOS IN CASA ARRIVERÀ PER HALLOWEEN

Metro Goldwyn Mayer (MGM), una delle più importanti società d’intrattenimento, e Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con lo sviluppatore PHL Collective, sono lieti di annunciare La Famiglia Addams: Caos in Casa.