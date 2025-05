Roma, 16 maggio 2025 – Tra le tante doti che accomunano gli scimpanzé agli esseri umani c’è anche la capacità di automedicarsi e di curare i propri simili. Un team di ricercatori dell’Università di Oxford ha infatti osservato nella foresta di Budongo, in Uganda, diversi di questi animali intenti non solo a trattare le proprie ferite, ma anche ad assistere altri membri del gruppo con tecniche e rimedi che ricordano rudimentali forme di medicina. Le trappole sono per loro la prima minaccia. Lo studio ha riguardato nello specifico due comunità di scimpanzé, chiamate Sonso e Waibira, che vivono entrambe nella foresta di Budongo. Nel corso di quattro mesi di osservazioni dirette, seguiti da analisi dei video e dei diari tenuti nel periodo, i ricercatori hanno documentato 41 episodi di cura delle ferite: per l’esattezza 34 casi di automedicazione e 7 casi di cure prestate ad altri. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli scimpanzé sono anche un po’ dottori, così curano i loro compagni