Gli organizzatori del Remigration Summit hanno scelto un posto | ecco dove si terrà il vertice dell' ultradestra

Gli organizzatori del Remigration Summit hanno individuato il Teatro Condominio di Gallarate, in provincia di Varese, come possibile sede del vertice dell'estrema destra europea. Questo ha spinto un incontro tra il prefetto di Varese e i vertici delle forze dell'ordine per valutare potenziali misure di sicurezza e ordine pubblico in relazione all'evento.

