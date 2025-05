Gli Internazionali d’Italia avranno il Centrale coperto L’annuncio del presidente di Sport e Salute

Gli Internazionali d'Italia si preparano a un'importante novità: il centrale coperto, secondo l'annuncio del presidente di Sport e Salute. Nonostante alcune perturbazioni abbiano causato ritardi, l'adozione di un impianto protetto si rende fondamentale per garantire il regolare svolgimento di un torneo così prestigioso come quello del Foro Italico.

La problematica pioggia non ha inciso più di tanto nel corso delle giornate degli Internazionali d’Italia. Solo tre giorni fa lo schedule ha visto dei ritardi per la perturbazione sulla Città Eterna, ma è chiaro che la necessità di un impianto coperto ci sia anche per l’importanza del torneo del Foro italico. Il progetto della copertura del Centrale, a questo proposito, è stata avviata. Una conferma è arrivata dalle parole del presidente Sport e Salute, Marco Mezzaroma. Il massimo dirigente ha annunciato per l’appunto la creazione del tetto, oltre che modifiche strutturale all’impianto principale. Il riferimento è a uno stadio che possa contare su più di 10.000 posti a sedere. “ È previsto un investimento di circa 60 milioni da parte di Sport e Salute, con l’impianto che lavorerà 150 giorni all’anno per ricavi non solo dal tennis di 22 milioni annui “. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gli Internazionali d’Italia avranno il Centrale coperto. L’annuncio del presidente di Sport e Salute

Ne parlano su altre fonti

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA/ Video streaming tv: Jasmine Paolini è in finale! (15 maggio)

Segnala ilsussidiario.net: Diretta Internazionali d'Italia 2025 Roma streaming video tv: straordinaria Jasmine Paolini che va in finale, Tommy Paul batte Hubert Hurkacz.

Paolini in finale agli Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Si legge su msn.com: La numero uno azzurra ha conquistato la seconda finale in carriera in un WTA 1000, la prima della stagione e anche la prima nel torneo di Roma ...

Internazionali d'Italia al via: ecco cosa c’è da sapere

Riporta msn.com: Tra poche ore migliaia di tifosi e appassionati prenderanno d'assalto il Foro Italico per l'inizio degli Internazionali di Tennis: dal potenziale cammino di Sinner agli azzurri in gara, ecco cosa c'è ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Matteo Berrettini: Sconfitta a Montecarlo e Wild Card per gli Internazionali d'Italia a Roma

Matteo Berrettini, il tennista romano di 27 anni, ha affrontato una sconfitta al primo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, perdendo contro il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3, 6-1 in soli 73 minuti di gioco.