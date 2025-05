Gli arresti per spaccio nel Palermitano Badami Cisl | Alarmati dall’aumento del consumo di crack

Nel palermitano, l'allerta per l'aumento del consumo di crack cresce, con recenti arresti per spaccio a Badami e Cisl. Le forze dell'ordine svolgono un ruolo cruciale nella lotta alla droga, contribuendo a liberare i territori dalla piaga del consumo giovanile. Un riconoscimento speciale va ai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo per il loro impegno.

“Ogni operazione delle forze dell’ordine contro lo spaccio di droga è un importante passo in avanti nel percorso della legalità per liberare i nostri territori dalla piaga del consumo giovanile di crack e altre sostanze stupefacenti. Un plauso va ai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo”. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Gli arresti per spaccio nel Palermitano, Badami (Cisl): "Alarmati dall’aumento del consumo di crack"

