Gli ambulanti di San Decenzio organizzano un pranzo per sostenere la Caritas

Gli ambulanti di San Decenzio promuovono un pranzo benefico per sostenere la Caritas, sottolineando lo spirito solidale di Pesaro. Oggi alle 11 si inaugura la nuova sede del Mercatino Caritas in via della Maternità , dopo 12 anni in via del Seminario. Ieri è stata lanciata un'altra iniziativa benefica degli ambulanti, a ulteriore sostegno della comunità .

Pesaro è una città solidale. Oggi alle 11 si terrà l’inaugurazione in via della maternità della nuova sede del Mercatino Caritas, trasferitosi da via del Seminario, dopo 12 anni di attività . Ieri, invece, è stata presentata la seconda iniziativa benefica, organizzata dagli ambulanti del mercato di San Decenzio a sostegno di caritas. "Invito tutti coloro che hanno un cuore grande – ha detto Valerio Tamburini, in rappresentanza degli ambulanti di San Decenzio – al pranzo a favore della Caritas che si terrà al ristorante Barcollo di Case Bruciate tra tre giorni, domenica 18 maggio. Menù fisso a 25 euro: 20 euro resteranno al risotrante e 5 euro saranno devoluti alla Caritas di Pesaro". Al pranzo solidale saranno presenti anche alcuni ospiti delle strutture Caritas, quali Casa Tabanelli; Casa don Giorgio e Casa fra’Arduino. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli ambulanti di San Decenzio organizzano un pranzo per sostenere la Caritas

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ambulanti e Caritas: 500 kg di alimenti per i più fragili

Scrive msn.com: (ANSA) - PESARO, 11 MAR - Grazie alla raccolta alimentare organizzata dagli ambulanti del Mercato di San Decenzio e Caritas, sono stati donati 500 kg di alimenti a lunga conservazione in una due ...

Oggi al mercato di San Decenzio con Caritas il gazebo della solidarietà

Come scrive msn.com: Ambulanti di San Decenzio e Caritas insieme per un gesto di solidarietà: oggi al mercato sarà possibile donare alle famiglie in difficoltà economica, generi alimentari a lunga conservazione.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tentato furto al Santuario delle Grazie di Teramo: ladri si rifugiano nella mensa Caritas

Nella notte tra l'8 e il 9 novembre 2024, un gruppo di malviventi ha tentato di introdursi nel Santuario delle Grazie di Teramo.