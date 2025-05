Gli alieni del Mare Nostrum

16 maggio 2025- Le acque costiere del Mediterraneo, un tempo regolate da equilibri ecologici ben definiti, si trovano oggi al centro di una trasformazione silenziosa ma profonda. La comparsa sempre più frequente di specie aliene marine — organismi non originari dei mari italiani— pone una sfida concreta, con conseguenze rilevanti per la salute degli ecosistemi e per la tenuta delle attività economiche locali. Il granchio blu (Callinectes sapidus) rappresenta un esempio emblematico. Questo crostaceo, originario della costa atlantica americana, figura oggi tra le specie aliene più diffuse nel Mediterraneo. In grado di adattarsi con facilità ha trovato, anche nelle acque salmastre di Fiumicino, un habitat favorevole, colonizzando anche aree interne come la darsena del porto. Ma non è l’unico ospite inatteso. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it