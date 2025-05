Ha smontato, in pratica, il Decreto nazionale Aree idonee voluto dal governo, che lasciava discrezionalità alle Regioni sull’individuazione dei siti per impianti fotovoltaici e solari. La sentenza del Tar del Lazio accoglie in altri termini il ricorso dell’Associazione nazionale energia del vento (ANEV) per cui il decreto ledeva la libera attività imprenditoriale. E chiede al governo di riscriverla. Tutte le associazioni che fortemente credono nelle rinnovabili hanno giustamente esultato per questa decisione, che sebbene riporti tutto a capo – il che ci fa capire quanto tempo è stato perduto intanto – almeno afferma che non si può demandare alle Regioni la scelta di dove mettere o non mettere impianti rinnovabili. Qui la posta in gioco, per la verità, era molto più alta, perché tra questo decreto e quello del ministro Lollobrigida che vieta il fotovoltaico non agrivoltaico nei campi la burocrazia delle rinnovabili stava diventando assurda e andare avanti nel processo di decarbonizzazione arduo e complesso, nonostante il processo ormai avviato. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giusto che le Regioni non decidano da sole su un tema cruciale come le rinnovabili. Torneremmo al Medioevo!