Giuseppe Scuderi il regista silenzioso che fa grande il teatro a Catania

Giuseppe Scuderi, il regista silenzioso che ha saputo dare nuova vita al teatro di Catania, è una figura imprescindibile dietro le quinte delle più vibranti stagioni teatrali. Agata Montagnino, attrice e curatrice registica di spicco, ne celebra il talento con affetto, rivelando il suo impatto profondo sull’arte scenica etnea: "Di Giuseppe Scuderi ne parlo io – afferma –...”

Dietro le quinte di alcune delle più riuscite stagioni teatrali catanesi c'è una figura riservata, ma fondamentale: Giuseppe Scuderi. A raccontarne il valore è Agata Montagnino, attrice e curatrice registica ben conosciuta nell'ambiente teatrale etneo. "Di Giuseppe Scuderi ne parlo io – afferma –.

