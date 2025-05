Giuseppe Guastella morto a 39 anni in ospedale famiglia presenta esposto | 30 indagati sarà eseguita autopsia

Giuseppe Guastella, 39enne di Comiso, è deceduto il 12 marzo all'ospedale di Ragusa. La sua famiglia ha presentato un esposto per far luce sulle circostanze della morte, coinvolgendo 30 indagati. Sarà eseguita un'autopsia per accertare se vi siano state negligenze o responsabilità nel trattamento del giovane.

Giuseppe Guastella, 39enne di Comiso, è deceduto in ospedale a Ragusa lo scorso 12 marzo. I familiari hanno presentato un esposto attraverso il loro legale, l'avvocato Tommaso Tamburino, per fare chiarezza sulle cause della morte de giovane e per chiedere di verificare se possa essersi trattato di un caso di malasanità. Sarebbero trenta le persone indagate, fissata la data per il conferimento dell'incarico dell'autopsia.

