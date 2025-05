giuseppe conte a faenza la donazione dei 5 stelle

Giuseppe Conte è arrivato ieri mattina a Faenza per una visita al deposito dei giardinieri comunali, in particolare al parco mezzi che il Comune ha potuto riacquistare grazie alla donazione da 280mila euro fattagli dal Movimento 5 Stelle, provenienti dal fondo costituito dalle restituzioni di parte degli stipendi di deputati e senatori (il totale delle donazioni in quel frangente toccò i due milioni e 80mila euro). L’ex-premier, accompagnato fra gli altri dal senatore Marco Croatti, dal sindaco Massimo Isola, dall’assessore alla Protezione civile Massimo Bosi e dal consigliere comunale Marco Neri, ha voluto ricordare come le donazioni siano ad oggi una delle poche fonti di ossigeno che le amministrazioni comunali e gli alluvionati hanno ricevuto nel corso degli ultimi due anni. "Le famiglie non hanno avuto quasi nulla né in termini di ristori né sul fronte delle certezze – ha evidenziato il leader del Movimento 5 Stelle – il tutto quando una città come Faenza ha dovuto affrontare già tre alluvioni". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

