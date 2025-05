Giuntoli Juve altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan Ultimissime novità

Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli. Scopriamo le ultime novità sulla situazione del dirigente bianconero e il futuro del club.

Giuntoli Juve, il suo futuro è ancora a tinte bianconere! Quel dirigente ex Milan non entrerà a fare parte dell’organigramma bianconero. La Juventus e Cristiano Giuntoli non si separeranno alla fine di questa stagione. Si può trarre questa conclusione dall’indiscrezione raccolta dai colleghi di Sport Mediaset, che sottolinea un indizio significativo. Tale indizio è legato a Frederic Massara. Nei giorni scorsi l’ex DS del Milan ha chiuso la propria esperienza tra le fila del Rennes ed è stato contestualmente accostato ai bianconeri nel ruolo di uomo mercato. I colleghi della predetta redazione, però, hanno smentito questo scenario, sostenendo che l’attuale Managing Director Football juventino gestirà la campagna acquisti della Juve anche per la prossima estate. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità

