Giulio Ciccone ci prova a Tagliacozzo | dove può andare con questa gamba?

Giulio Ciccone si lancia alla conquista di Tagliacozzo, supportato da un numeroso pubblico abruzzese. Nel primo arrivo in salita del Giro d’Italia, l'atleta della Lidl-Trek ha regalato spettacolo, chiudendo in quinta posizione la settima tappa e dimostrando di essere in forma smagliante. Le aspettative sono alte: dove potrà arrivare con questa gamba?

Era il più atteso, tantissimi tifosi sulle strade di casa in Abruzzo: Giulio Ciccone ha dimostrato di essere al top della condizione nel primo arrivo in salita del Giro d'Italia. L'uomo di classifica della Lidl-Trek ha chiuso infatti al quinto posto la tappa numero sette della Corsa Rosa in vetta a Tagliacozzo, risultando il migliore degli atleti del Bel Paese. È stato addirittura l'abruzzese il primo a provarci, con un paio di allunghi rintuzzati dalla Ineos Grenadiers a circa due chilometri dal traguardo. Sull'attacco conclusivo di Juan Ayuso c'è stato davvero poco da fare: in ogni caso solo 4" persi e la convinzione di poter tenere il passo dei big negli arrivi in salita. Un Ciccone così dove può arrivare? L'azzurro non si era posto limiti, ma neanche obiettivi alla vigilia della partenza dall'Albania.

