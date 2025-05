Giulia Leone al Music for Change 2025 | È il contest perfetto per chi scrive canzoni con un senso

Giulia Leone prende parte al Music for Change 2025, il contest ideale per chi crea canzoni significative. Nel nuovo episodio di Unplugged Playlist, la giovane cantautrice condivide la sua esperienza e il suo impegno per la musica e il sociale, rivelando come questo contest l'abbia ispirata sin dal 2018. Scopri la sua storia e il suo messaggio.

Nel nuovo episodio di Unplugged Playlist, spazio a Giulia Leone, giovane cantautrice che ha scelto di mettersi in gioco partecipando alla nuova edizione del Music for Change 2025, il contest che unisce musica e impegno sociale. “Conosco questo contest dal 2018. Nel 2019 avevo già scritto un brano sul tema ambiente, Il mondo prende fuoco, pensando: ‘Se mai parteciperò, questo sarà il pezzo giusto’. E infatti, mi è stato assegnato proprio il tema ambiente: una coincidenza perfetta”. Musica e tematiche sociali: l’identità di Giulia Leone. Nelle sue parole emerge una forte consapevolezza: per Giulia la musica è espressione artistica ma anche presa di posizione. Negli anni ha scritto canzoni su temi come la questione palestinese, l’ambiente e altri argomenti che la toccano profondamente. “È un contest diverso dagli altri. 🔗Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Giulia Leone al Music for Change 2025: “È il contest perfetto per chi scrive canzoni con un senso”

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi : diagnosi con la cartella di un altro paziente

L'Isola dei Famosi 2021 è finita tanto tempo fa, ma Fariba Tehrani ha ancora qualche problema di salute.