Giugliano inizia l’ultima settimana della campagna elettorale più buia di sempre

Giugliano si prepara a vivere l'ultima settimana di una campagna elettorale segnata dall'incertezza e dall'assenza di supporto istituzionale. In un clima di angoscia e disillusione, la comunità si trova a fronteggiare la minaccia di uno scioglimento, una ferita che lascerà segni indelebili nella memoria collettiva. È tempo di farsi sentire e di rivendicare il nostro futuro.

Inizia l'ultima settimana di una campagna elettorale assurda, nella quale, ancora una volta, le istituzioni nazionali non hanno avuto rispetto per la nostra città. Lasciare una comunità come la nostra a brancolare nel buio sull'ipotesi di scioglimento è una ferita che ci porteremo dietro a lungo. Una scelta che ha condizionato un'intera campagna elettorale.

