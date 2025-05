Giro d’Italia primi verdetti Zampata di Ayuso Roglic in rosa ma senza convincere

Il Giro d'Italia emette i primi verdetti con la zampata di Ayuso, che conquista l'arrivo in quota, colpendo nel finale. Roglic, pur cedendo il passo, riesce a mantenere la maglia rosa. Una tappa avvincente che segna un momento cruciale nella corsa, con emozioni e colpi di scena all'orizzonte.

Il primo arrivo in quota di questo Giro sorride al capitano della Uae, che attacca a poche centinaia di metri dal traguardo, lasciando sui pedali lo sloveno, che comunque si prende la maglia rosa 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giro d’Italia, primi verdetti. Zampata di Ayuso, Roglic in rosa ma senza convincere

Giro d'Italia, primi verdetti. Zampata di Ayuso, Roglic in rosa ma senza convincere

Il primo arrivo in quota di questo Giro sorride al capitano della Uae, che attacca a poche centinaia di metri dal traguardo, lasciando sui pedali lo sloveno, che comunque si prende la maglia rosa

LIVE Giro d'Italia: alle 12.50 via al primo tappone appenninico da Castel di Sangro a Tagliacozzo

Dopo la tappa di ieri neutralizzata, Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe) resta secondo a 17" da Pedersen. Terza posizione in classifica per l'altro corridore Lidl-Trek, Mathias Vacek: la maglia bi

Giro d'Italia, primo tappone appenninico da Castel di Sangro a Tagliacozzo: 168 km

Oggi, venerdì 16 maggio, la Castel di Sangro-Tagliacozzo porta la Corsa Rosa in Abruzzo, dopo la frazione 6 da Potenza a Napoli conquistata da Kaden Groves in volata. Il leader della classifica genera

Giro d'Italia 2025, Pedersen torna in maglia rosa: la classifica generale dopo tre tappe

Mads Pedersen conquista la terza tappa del Giro d'Italia 2025 con una volata perfetta a Valona, che gli vale anche il ritorno in maglia rosa.