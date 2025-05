Giro d’Italia oggi la settima tappa | orario percorso e dove vederla

Oggi, venerdì 16 maggio, il Giro d'Italia affronta la settima tappa da Castel di Sangro a Tagliacozzo, portando la corsa in Abruzzo. Dopo la vittoria in volata di Kaden Groves nella sesta tappa, il danese Mads Pedersen resta leader della classifica generale. Scopri orari, percorso e come seguire questa emozionante tappa!

(Adnkronos) – Torna il Giro d'Italia con la settima tappa. Oggi, venerdì 16 maggio, la Castel di Sangro-Tagliacozzo porta la Corsa Rosa in Abruzzo, dopo la frazione 6 da Potenza a Napoli conquistata da Kaden Groves in volata. Il leader della classifica generale è ancora il danese Mads Pedersen, che ha 17 secondi di vantaggio .

