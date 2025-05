Giro d’Italia oggi la settima tappa | orario percorso e dove vederla

La settima tappa del Giro d’Italia 2025 segna il primo vero test in salita per gli uomini di classifica. Il percorso di oggi collega Castel di Sangro a Tagliacozzo, attraversando l’Abruzzo con un tappone appenninico di 168 km, ricco di insidie, salite e zero pianura. Dopo la sesta tappa vinta in volata da Kaden Groves . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

