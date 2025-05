Giro d’Italia il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci

A bordo della nave simbolo della Marina Militare, la maglia rosa approda per la prima volta a Napoli tra sport, tradizione e promozione internazionale. “È un giorno molto simbolico, perché il Vespucci rappresenta un’eccellenza della Marina italiana ma è anche legato alla marina napoletana, sia per il fatto che sia stato realizzato qui che per la grande tradizione marinaresca di Napoli. Tra l’altro è qui in un giorno in cui Napoli è scelta per l’America’s Cup, la più grande manifestazione velica mondiale. Questa è un’ulteriore conferma della competitività della città e del fatto che Napoli ha riacquistato il ruolo internazionale che le spetta e le compete”. È quanto ha affermato il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione dell’evento che ha visto la maglia rosa del Giro d’Italia per la prima volta nella storia a bordo della nave Amerigo Vespucci, ormeggiata presso la Stazione marittima di Napoli in concomitanza della Corsa rosa. 🔗Leggi su Puntomagazine.it